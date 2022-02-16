РИАМО - 16 фев. Специалистам центра имени Гамалеи не удалось найти в столице детей от 6 до 11 лет, у которых не было бы антител к коронавирусу. В связи с этим процедуру клинических исследований вакцины «Спутник М» для этого возраста придется менять, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Были идеи искать их где-нибудь подальше от Москвы, от больших городов, но, сами понимаете, организационно это просто-таки нереалистично», - рассказал Гинцбург «Интерфаксу».

Ученые в срочном порядке подают поправку к протоколу и надеются на быстрое согласование изменений. Исследование планируется начать в заранее установленные сроки – через 3 недели.

«Надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц - BAU (единицы связывающих антител - ред.). Это низкий показатель, но тем не менее», - сказал Гинцбург.

Он добавил, что деньги на испытания уже поступили. В исследованиях должны принять участие 2,2 тыс. добровольцев. Процесс займет около 3,5 месяцев. За это время будет определена концентрация препарата – «Спутник V»: 1/5 или 1/10.