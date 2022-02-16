РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Жителей подмосковного Подольска попросили сообщать о неправильно припаркованных автомобилях, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Недобросовестные автовладельцы, оставляя машины в неположенном месте, становятся причиной заторов на улицах и даже аварий. Транспортные средства, припаркованные в нарушение требований дорожных знаков, препятствуют работе уборочной техники.

Заметив нарушения ПДД или неправильно припаркованный автомобиль, горожане могут направить информацию в дежурную часть Подольского ОГИБДД по телефонам: 8(496)768-16-15, 8(496)754-66-38. При подтверждении правонарушений автомобили будут эвакуированы на спецстоянку.