РИАМО - 16 фев. Сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемых в нарушении общественного порядка в вагоне Московского метрополитена, молодые люди имитировали приступ, сообщается на сайте «МВД медиа».

Известно, что один случай произошел на «оранжевой» ветке столичной подземки. Во время передвижения в вагоне от станции «Калужская» до станции метро «Новые Черемушки» молодой человек рухнул на пол, стал громко кричать, дергать руками и ногами. Он пытался сымитировать приступ. Его поведение вызвало панику у пассажиров.

Это не первый такой случай, который он совершил. Аналогичная ситуация также произошла с ним и его знакомым на этой же ветке метро. Молодые люди снимают происходящие и выкладывают в Сеть. Далее эти ролики попадают в СМИ.

Злоумышленников арестовали на 5 и 8 суток за мелкое хулиганство.