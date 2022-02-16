РИАМО - 16 фев. Полицейские в Химках ликвидировали наркопритон, который располагался в одной из квартир на Юбилейном проспекте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По ее словам, когда полицейские вошли в квартиру, там находилось 3 человека, которые по внешним признакам были в состоянии наркотического опьянения. Их забрали в участок и привлекли к административной ответственности.

Полицейские нашли использованные одноразовые шприцы и стеклянные флаконы для изготовления и употребления наркотиков, колбы и трубки для курения.

«Кроме того, на месте происшествия обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом», - сказала Петрова.