РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Школу в ЖК «Отрада-2» в подмосковном Красногорске могут построить в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дети из жилого комплекса и близлежащих домов в поселке Отрадное смогут учиться в новой школе. Она будет рассчитана на 1375 мест. Само строительство образовательного учреждения будет проходить за счет внебюджетных источников финансирования.

По словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, согласно договору о комплексном развитии территории школу возведет застройщик для обеспечения жителей ЖК необходимой социальной инфраструктурой.

В здании общей площадью почти 24,9 тыс. кв. м разместятся учебные кабинеты, гардеробные помещения, медицинский блок, два спортивных зала, пищеблок с обеденным залом и библиотека. На прилегающей территории по проекту предусмотрено создание 26 парковочных мест для посадки/высадки детей, физкультурно-спортивной зоны, площадок для игр и зоны отдыха.

Застройщик ООО СЗ «Отрада Девелопмент» планирует завершить строительство школы в 2024 году.

В настоящее время на территории ЖК «Отрада 2» ведется строительство детского сада на 200 мест. Уже построены и открыты амбулатория, отделение почты и библиотека.