РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 фев. Активисты в подмосковном Щелкове проверили состояние и обустройство новых контейнерных площадок , новые мусорные площадки были модернизированы за счет средств местного бюджета, сообщает пресс-служба Щелковского отделения ВПП «Единая Россия».

«В рамках партийного проекта «Чистая Страна» активисты «Единой России» регулярно осматривают городские контейнерные площадки на предмет выявления нарушений. Мы ориентируемся на жалобы граждан и обращения в социальных сетях, выезжаем на указанные места. Считаю, что комплексный подход в реализации данного проекта призван решить множество экологических проблем», – сказал секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Антон Малинин.

Мониторинг продолжается уже больше года. Активисты партии постепенно охватывают все части городского округа Щелково. Кроме того, они участвуют в выездах совместно с рабочей группой администрации городского округа по решению проблем в части вывоза твердых коммунальных отходов.