РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Рабочие вывезли более 1,2 тыс. кубометров снега с трех участков в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В ночь на среду сотрудники МБУ «ПКБ» провели работы по вывозу снега с трех участков муниципальных дорог микрорайона Климовск: по улицам Заводская, Западная и с проспекта 50-летия Октября.

В среду днем планируется продолжить работу на улицах Мичурина и Театральная. Вывезено 1 250 кубометров снега.