РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 фев. В соцсетях главы городского округа Домодедово Михаила Ежокина 17 февраля пройдет прямой эфир на тему строительства и ремонта учреждений образования. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Ежокин и руководители профильных служб ответят на волнующие жителей вопросы: когда будут открыты школы в ЖК «Домодедово парк» и микрорайоне Барыбино, какие учреждения отремонтируют в этом году, когда достроят школу и сад в микрорайоне Южный.

Прямой эфир начнется в 12:00.