РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. В парке имени Виктора Талалихина Подольска начали принимать детские рисунки для выставки ко Дню защитника Отечества, сообщает администрация парка.

Всех желающих приглашают принять участие в выставке рисунков, посвященной Дню защитника Отечества. До 23 февраля нужно принести рисунки в помещение парка «Сказочный лес» (бывшая Резиденция Деда Мороза). Работы принимают во вторник, четверг и пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу - с 10:00 до 14:00.

Выставка, а также развлекательная программа для детей пройдет 23 февраля и начнется в 12:00 на танцевальной веранде.

Также 19 февраля в 11:00 в помещении «Сказочный лес» состоится бесплатный мастер-класс «Подарок папе своими руками».