РИАМО - 16 фев. Ева и Лев вошли в пятерку самых популярных детских имен в Москве по итогам 2021 года. Так, Евами назвали свыше 1,6 тыс. девочек, а Львами - более 1,7 тыс. мальчиков, сообщатся на официальном сайте мэра столицы.

В топ самых популярных женских имен также входят София, Мария, Анна и Алиса. Мальчиков чаще всего называют Александрами, Михаилами, Максимами, Артемами.

В прошлом году москвичи давали своим новорожденным детям и такие необычные имена, как Гарри, Лионель, Алтай, Зевс, Леон и Фрейя.