РИАМО - 16 фев. Количество участников клуба «Активное долголетие» в Реутове с 2020 года увеличилось в три раза, заявил глава городского округа Станислав Каторов.

«За неполные три года количество посетителей клуба «Активное долголетие» в Реутове выросло почти в три раза: с 658 человек в 2020 году до 1857 человек в 2021 году», - сказал Каторов.

По его словам, финансирование программы также было увеличено в 2021 году до 1,96 млн рублей, в то время как годом ранее клубу было выделено всего 267,7 тыс. рублей.

«У нас функционируют три клуба. Один филиал работает на базе Фонда социальной поддержки населения Реутова по адресу: улица Новая, 3, в 2021 году в южной части города открыли филиал «Активного долголетия» по адресу: Юбилейный проспект, 30/2. Еще один филиал проекта действует на базе центра соцобслуживания и реабилитации «Реутовский» на улице Дзержинского», - сказал глава городского округа Каторов.

Основными направлениями занятий для пожилых людей стали курсы компьютерной грамотности, занятия плаванием, скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, йогой, песнями и танцами, экскурсионные поездки.