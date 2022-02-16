РИАМО - 16 фев. Московское государственное хореографическое училище имени Л.М. Лавровского переедет в здание 1939 года постройки на улице Чаплыгина в Басманном районе столицы, в нем смогут обучаться 140 человек, сообщается на официальном сайте мэра города.

До этого училище располагалось в здании на улице Маршала Василевского и в арендуемых помещениях на Нагатинской улице.

«В начале 2022 года новое помещение получило хореографическое училище имени Л.М. Лавровского. Теперь оно будет базироваться в центре Москвы, на улице Чаплыгина, в отдельном четырехэтажном здании площадью 4,8 тыс. кв. м», — сказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что в прошлом году столица предоставила творческим учебным заведениям 5 объектов площадью 6,8 тыс. кв. м.