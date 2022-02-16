РИАМО - 16 фев. Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова выписали из Центральной клинической больницы. Политик вернулся к работе, сообщает РИА Новости.

О госпитализации Зюганова ранее сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. У политика были симптомы ОРВИ, но на КТ не было зафиксировано признаков поражения легких.

Несмотря на результаты обследования, врач порекомендовал Зюганову остаться на 2-3 дня на профилактику, и глава партии согласился.

«Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой», - сказал Зюганов.