РИАМО - 16 фев. До конца года власти подмосковного Реутова направят на меры социальной поддержки населения 730 млн рублей, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«В 2021 году на меры поддержки было направлено 660 млн рублей, а план на 2022 год составил 730 млн рублей», - отметил Каторов.

Он уточнил, что получателями социальных пособий в городском округе являются 30 485 человек. В том числе 14 152 пенсионера, 7 463 ветерана труда и военной службы, 268 ветеранов Великой Отечественной войны. Также социальную поддержку получают Почетные доноры, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи с детьми.

«Многочисленная категория получателей льгот – многодетные семьи. С 2017 года их количество увеличилось на 163 семьи (с 840 до 1003). Самыми востребованными мерами социальной поддержки для них являются компенсация в 50% по оплате коммунальных услуг, бесплатный проезд по социальной карте жителя Московской области, ежегодная выплата на школьную форму и компенсация стоимости путевок на оздоровление детей», - подчеркнул Каторов.

По его словам, в рамках реализации проекта «Социальное казначейство» выплата за школьную форму назначалась в проактивном режиме (услуга «Скоро в школу»). Беззаявительно такую выплату в Реутове получили родители 653 детей.