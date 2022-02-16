РИАМО - 16 фев. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в возложении цветов на Аллее Славы в Реутове в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память», сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

33 года назад последняя колонна военнослужащих покинула территорию Афганистана. В этот день региональное отделение «Единой России» проводит в регионе уроки мужества, встречается с ветеранами локальных войн, оказывает им необходимую помощь и поддержку.

«Мы возлагаем цветы в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Наши войны-интернационалисты, а также спасатели и врачи всегда мужественно и самоотверженно защищали интересы и спасали жизни мирных жителей во всех регионах мира. Это помощь народно-избранным правительствам в локальных конфликтах, миротворческие миссии, противостояние терроризму», — сказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что партия особенно гордится земляками – жителями Московской области.

«Они внесли свой значительный вклад в эти благородные миссии. Особенно отмечу наших ветеранов-афганцев, которые на 10 лет принесли в Афганистан прогресс и цивилизацию. Многие и сегодня выполняют служебный долг – в Сирии, в составе международных миротворческих групп. Низкий им поклон и искреннее уважение! Конечно, мы должны отдельно вспомнить о тех, кто отдал свою жизнь ради мира на земле. Их подвиг не будет забыт! Вечная память и вечная слава российским героям!» – заключил Брынцалов.

После возложения цветов участники почтили память погибших солдат минутой молчания.