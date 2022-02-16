РИАМО - 16 фев. Более 105 тыс. жителей столицы стали донорами крови и ее компонентов в 2021 году. Это на 23% больше, чем в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вместе с количеством доноров растет и вовлеченность в донорское движение: за год совершено более 230 тысяч донаций», — рассказала главный врач центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова.

Более 6 тыс. человек посетили процедуру по забору тромбоцитов — отдельного компонента крови. Тромбоциты используют для борьбы с онкологическими и гематологическими заболеваниями у детей. Этот компонент крови хранится всего 7 дней, поэтому необходимо, чтобы доноры приходили регулярно.

В 2021 году были открыты 2 новых мощных центра для приема донорских компонентов - городской центр детской трансфузиологии на базе Морозовской детской больницы и специализированный пункт заготовки антиковидной плазмы по адресу: улица Шаболовка, дом №57.

В 2021 году для повышения эффективности заготовки донорских компонентов крови Московские медицинские организации оснастили новым оборудованием. Автоматическими процессорами для разделения крови на несколько компонентов, которые сепарируют цельную кровь на плазму, тромбоциты, лейкоциты и эритроциты.

Для доноров плазмы с антителами к коронавирусной инфекции выплата увеличилась вдвое, в 2021 году она составила 10 тыс. рублей.