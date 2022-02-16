РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 фев. В подмосковном Домодедове 26 февраля проведут лыжную гонку «Закрытие лыжного сезона 2022», сообщается в группе молодежного пространства «4К» в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы принять участие в гонке, нужно пройти электронную регистрацию по ссылке. В зависимости от возрастной категории дистанция трассы составит от 500 м до 5 км.

Открытие состоится в 11:00 на лыжной городской трассе.

С подробностями можно ознакомиться в положении конкурса под постом в соцсети «ВКонтакте».