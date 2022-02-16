РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 фев. В нынешнем году в подмосковном Домодедове установят две губернаторские детские площадки, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

«Еще 2 детские площадки по программе губернатора установим в нашем округе: Каширское шоссе №№83, 83к1; поселок Санатория «Подмосковье», 10, 11, 12», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Тематику площадок выберут жители этих дворов. Перед установкой несколько вариантов проекта передадут старшим по домам - они поделятся ими в чатах и проведут голосование.

Все губернаторские детские пространства – это большие игровые комплексы с безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета. Помимо игровых элементов, во дворах будут установлены скамейки, урны и информационные стенды.

За 5 лет в городском округе Домодедово установлено 18 таких площадок.