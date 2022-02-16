РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 фев. В нынешнем году в подмосковном Домодедове освещение проведут по 16 адресам, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«Продолжаем большую работу по установке и капитальному ремонту систем наружного освещения. В 2022 году по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» новое освещение появится по 16 адресам», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Освещение появится у дома №8 на улице Корнеева, на Воронежском проезде и улице Отрадная в микрорайоне Белые Столбы, на улице Крестьянская в микрорайоне Востряково, на улице Северка в микрорайоне Барыбино.

Также в текущем году осветят деревни Дебреченко, Мотякино, Данилово и Новленское от дома №41 до дома №56 на улице Северная, улицу Зеленая в деревне Чурилково, улицу Дачная в деревне Красная, улицы Заречная, Карьерная и Ясная от дома №1 до дома №31 в деревне Бурхино.

Освещение появится в селе Шубино, на народной тропе от школы до деревни Образцово в селе Красный Путь, на детской площадке в деревне Буняково и в деревне Заболотье от дома №2А до дома №33.