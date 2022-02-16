РИАМО - 16 фев. Столичная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением двух голодных 8-месячных детей в квартире на улице Плеханова. Родители в это время находились дома в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

Братья-близнецы доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Предварительно установлено, что детей некоторое время не кормили. Их родителей уже лишали родительских прав в отношении других детей.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению родителями своих обязанностей. Материалы проверки уже переданы в следственные органы.