РИАМО – 16 фев. В столице открыли прием заявок на участие в конкурсе детского рисунка «Наследие моего района». Участвовать в конкурсе правительства города могут школьники 7-15 лет. Для этого им нужно заполнить электронную анкету и прикрепить рисунок, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

«Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» проходит четвертый год подряд. За это время количество участников выросло в 6 раз. Если в 2019 году свои работы прислали 500 ребят, то в прошлом — уже 3 тыс.», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что на сайте конкурса есть онлайн-лекции и мастер-классы, которые помогают юным участникам расширить кругозор.

Номинации и правила конкурса

Конкурс в этом году будет проводиться в 8 номинациях, из них 2 новые – «Жизнь внутри здания» и «Москва Петра I». Номинация «Жизнь внутри здания» посвящена историческим зданиям в современной Москве, тому, как они становятся точками притяжения. Номинация «Москва Петра I» посвящена 350-летию со дня рождения императора. В этой номинации можно представить рисунки о местах в столице, связанных с Петром I.

Заявки будут принимать до 25 апреля. При создании рисунка можно использовать акварель или гуашь, сам рисунок должен быть выполнен в формате А3. Победители станут известны в начале июня.

Конкурсанты будут соревноваться в разных возрастных группах: 7-11 лет, 12-15 лет. Кроме того, будут определены победители в категориях «Профессионал» и «Любитель». В последней категории рисунки пройдут районный, окружной и городской этапы отбора. Работы в категории «Профессионал» оценят на окружном и городском этапах.

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что в рамках конкурса всегда награждают максимальное количество детей. За 3 года награды получили более 500 участников. Жюри оценивает не только технику исполнения, но и принцип выбора объекта, эмоциональность.

Участникам предлагается изобразить архитектурные памятники своего района. В рамках основной номинации можно нарисовать любой важный объект. Кроме того, есть номинации «Парки и усадьбы Москвы», «Памятники-герои», «Мосты и набережные Москвы», номинация «Особый взгляд» - для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках номинации «Приз зрительских симпатий» победитель будет определен по количеству лайков в Instagram. Для этого нужно опубликовать работу с хештегом #Наследиемоегорайона2022.

Лауреаты конкурса получат дипломы, грамоты, призы. Рисунки призеров городского этапа также представят на экспозиции на одном из бульваров столицы.