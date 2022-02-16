РИАМО - 16 фев. Если российская фигуристка Камила Валиева завоюет медаль в одиночных соревнованиях Олимпийских игр в Пекине, то этот результат будет считаться предварительным. Такое решение принял Международный олимпийский комитет из-за допингового скандала вокруг россиянки, сообщает Федеральное агентство новостей.

В комитете объяснили, что результаты соревнований, в которых Валиева выступит успешно, могут быть изменены в дальнейшем по итогам разбирательств с допинг-пробами спортсменки.

Валиева уже лидирует в личном первенстве среди женщин на Олимпиаде-2022. Накануне она откатала короткую программу на 82,16 балла, заняв первое место.

Российская фигуристка оказалась в центре скандала после обнародования результатов допинг-проб, которые девушка сдала в конце прошлого года. Данные о возможном нарушении были опубликованы после получения россиянами золота в командном зачете по фигурному катанию на Играх в Пекине.

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