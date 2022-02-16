РИАМО - 16 фев. В ходе поисков тела пропавшего экс-замминистра юстиции РФ Владимира Ялунина, провалившегося под лед Москве-реки в Одинцовском городском округе, обследовано более 2,2 км реки, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В ночь на 6 февраля Ялунин катался на квадроцикле по замерзшей реке и провалился под лед. Место разлома льда на Москве-реке и транспортное средство были обнаружены.

От места провала вниз по течению специалисты уже обследовали 2,23 км.

В ходе поисков совершено 75 погружений, обследовано почти 36 тыс. кв. м, в том числе с помощью видеокамер. Кроме того, на суде на воздушной подушке осмотрели 8 км акватории от места провала.

Поиски тела планируется продолжить в среду с 9:00.