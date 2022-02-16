РИАМО - 16 фев. Запуск «Аэроэкспрессов» до северных терминалов В и С столичного аэропорта Шереметьево запланирован на апрель-май этого года, пишет газета «Известия».

Сейчас добраться на поезде до северного терминального комплекса невозможно - пассажирам необходимо ехать из южных терминалов на шаттлах под летным полем или пользоваться автотранспортом.

В ближайшем будущем добраться до терминалов В и С (их здания состыкованы) можно будет на экспресс-поездах. Они, как и прежде, будут следовать из Одинцова через Москву в южный терминальный комплекс аэропорта. После остановки в южной части Шереметьева составы обогнут летное поле и остановятся около терминала B. Возможность воспользоваться подземными шаттлами при этом сохранится.

Терминалы B и С предназначены для внутренних и международных рейсов «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия». Ожидается, что трафик в направлении терминалов B и С к 2025 году составит около 6,9 млн пассажиров в год, из них «Аэроэкспрессы» должны перевозить 4,6 млн человек (67%).