РИАМО - 16 фев. В среду вечером в Москве прогнозируются пробки в 8 баллов из 10 возможных. Утром пробки оцениваются в 4 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Затруднения на дорогах в вечерний час пик могут быть вызваны гололедицей, мелкими ДТП и строительными работами.

Из-за строительных работ ограничения введены на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Рижской и Лужнецкой эстакадах и Волгоградском проспекте.

Самая напряженная транспортная ситуация ожидается вечером в центре мегаполиса, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

В час пик автомобилистам рекомендуют пользоваться метро, наземным городским транспортом или такси.