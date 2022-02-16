РИАМО - 16 фев. С 7 по 11 февраля комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 70 объектов, из которых 51 земельный участок в аренду, 13 земельных участков на продажу, 3 нежилых помещения в аренду, 1 помещение на продажу и 2 здания с земельными участками на продажу, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Для сельхозпроизводителей в Серебряных Прудах выставлен на аукцион земельный участок площадью 3 га под овощеводство. Срок аренды — 20 лет. Начальный размер годовой арендной платы – 5 382 руб.

Под строительство загородного дома в экологически чистом месте в Шаховской, в деревне Пленицино можно приобрести в собственность земельный участок площадью 1200 кв. м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена – 332 424 руб.

Также в Рузском округе, в поселке Дорохово в аренду сдаются 2 помещения свободного назначения площадью 8 и 76,3 кв. м. Оба помещения располагаются на первом этаже дома №43 на улице Невкипелого. Срок аренды – 10 лет. Начальный размер годовой арендной платы – 20 560 руб. и 173 201 руб. соответственно.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.