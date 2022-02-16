РИАМО - 16 фев. В Подмосковье с 7 по 11 февраля состоялось 74 земельно-имущественных аукциона. Доля реализации достигла своего максимума с начала 2022 года и составила за этот период 95% от всех завершенных торгов, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 311 претендентов. В среднем количество участников на конкурентных процедурах составило более 5 человек на лот.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка под объекты дорожного сервиса площадью 2 460 кв. м в Жуковском. В аукционе приняли участие 8 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы увеличился в 18 раз и составил 1 033 446 руб./год.

Стартовая цена составляла 55 983 руб./год.