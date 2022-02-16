РИАМО - 16 фев. С начала 2020 года почти 300 тыс. человек в Москве успешно трудоустроилось, а уровень безработицы снизился в 7 раз. Службы занятости помогли найти работу более чем 50% обратившихся, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы смело можем говорить, что рынок труда окончательно адаптировался к нынешним реалиям и практически вернулся к допандемийным показателям», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что уровень регистрируемой безработицы в столице продолжает снижаться. В конце прошлого года он составлял 0,48%, а сейчас сократился до 0,44%, что стало самым низким показателем за последние 2 года.

Поддержать высокий процент трудоустройства удается благодаря взаимодействию с ведущими работодателями, проведению ежедневных отборов для различных профессий, новой технологии подбора персонала — ассесмент-центру.

Консультанты центров занятости помогают составить конкурентоспособное резюме, подобрать подходящую вакансию и подготовиться к собеседованию.

Эксперты центра «Моя работа» помогают посетителям преодолеть внутренние барьеры, страхи, негатив, стереотипы о рынке труда и работодателях.​