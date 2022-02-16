РИАМО – 16 фев. Возвращение перелетных птиц в регион с юга начнется с середины марта, а массовая миграция — в апреле, сообщил РИАМО руководитель АНО «Орнитарий» Вадим Мишин.

Согласно прогнозам синоптиков, средняя температура в марте 2022 года в Московском регионе ожидается в пределах нормы.

Грачи традиционно одними из первых возвращаются после зимовки в южных регионах. С этим видом птиц связана народная примета, согласно которой их прибытие ознаменует начало весны. По словам Мишина, это связано образованием участков открытой земли на местах растаявшего снега. Такие условия позволяют грачам охотиться на насекомых и беспозвоночных, которые являются их любимой пищей.

«Первыми к нам прилетают грачи, жаворонки. Они и прилетают первыми, и практически последними улетают. А также возвращаются канюк и трясогузки — тоже очень рано. И где-то в середине марта вся эта публика будет появляться», — рассказал Мишин.

Он добавил, что массовая миграция птиц из южных регионов в Московский регион начинается в апреле. Как правило, среди самых поздних возвращаются для гнездования в северные широты стрижи, кукушки. Эти птицы прилетают в последних числах мая.

Также существуют разновидности птиц, которые считаются перелетными, однако предпочитают оставаться на период холодов в Московском регионе. По словам Мишина, в Москве есть популяции зимующих дроздов, а также уток, к которым относятся кряква, серая утка. Городская среда и деятельность человека изменили их повадки.

«Это перелетные птицы, они должны улетать на юг. Но пока есть открытые водоемы и прокорм, которым мы сами их обеспечиваем, они остаются. Есть еще и другие виды птиц, которые остаются на зиму. Например, некоторые виды скворцов», — объяснил Мишин.