РИАМО - 16 фев. Москвичи теперь могут воспользоваться чат-ботом, чтобы передать жалобы на свое самочувствие перед приемом у офтальмолога в поликлинике. Благодаря этому на приеме специалист сможет уделить больше времени осмотру пациента, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, цифровой помощник для врачей и пациентов появился год назад.

«Сначала он (чат-бот - ред.) помогал горожанам при записи к терапевту, затем — к оториноларингологу, к гинекологу в женских консультациях, а также для маленьких пациентов — при записи к педиатру. Мы рады сообщить, что теперь такой сервис доступен и пациентам, которые записались на прием к офтальмологу», — сказала Ракова.

Она добавила, что за год жители столицы воспользовались цифровым помощником 720 тыс. раз.

Чат-бот интегрирован с сервисом записи на прием. После записи на телефон пациенту пришлют СМС-сообщение или push-уведомление со ссылкой на форму опроса для предварительного сбора данных о самочувствии. Полученная информация будет зафиксирована в протоколе осмотра предстоящего приема.

Помимо этого, чат-бот позволяет пациентам вносить в свою медкарту данные о личном анамнезе (аллергия, перенесенные операции, травмы и так далее). С момента запуска чат-бота сделано уже более 152 тыс. таких записей.