РИАМО - 16 фев. В ближайшее время ожидается получение разрешения от Минздрава РФ на проведение клинических испытаний нового препарата от коронавируса, созданного специалистами центра имени Гамалеи. В его основе – моноклональные антитела, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Пакет документов для получения разрешения на клинические исследования подан. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение», - сказал Гинцбург РИА Новости.

Препарат, который готовят к испытаниям, был создан по аналогии с тем, которым лечили бывшего американского президента Дональда Трампа.

Лекарство успешно прошло испытания на животных, обеспечив им полную защиту от коронавируса.

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