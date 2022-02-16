РИАМО - 16 фев. В среду в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, на дорогах гололедица, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, по Московской области - от минус 3 до плюс 2 градусов.

По данным синоптиков, в среду температура воздуха в столичном регионе окажется на 5-7 градусов выше климатической нормы.

Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст., влажность воздуха будет порядка 70%. Скорость юго-западного ветра не превысит 10 м/с.