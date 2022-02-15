РИАМО - 15 фев. В 13 местах на 7 реках в Московской области спасатели выявили опасную толщину льда, которая может не выдержать вес человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Всего было обследовано 52 места массового выхода людей на лед. Сейчас толщина льда на водоемах варьируется от 0 до 51 см, средняя толщина - 25 см.

Вызывают опасность 13 мест на водоемах, где толщина льда неоднородна и находится в пределах до 7 см.

В частности, опасения вызывают реки Волга (Дубна), Ока (Луховицы, Озеры, Ступино, Кашира), Москва (Коломна, Бронницы, Можайск), Ольховка (Раменское), Клязьма (Орехово-Зуево, Богородский округ), Вохонка (Павловский Посад), Яуза (Мытищи).

В патрулировании подмосковных водоемов задействованы 184 человека и 56 единиц техники.