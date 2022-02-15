РИАМО - 15 фев. В группы риска среди детей по образованию онкологии входят несовершеннолетние с определенными генетическими синдромами, дети, у родственников которых до этого диагностировали наследственные опухолевые синдромы, сообщила член Национального общества детских гематологов и онкологов, European Society for Medical Oncology (ESMO), детский онколог АО «Медицина» Александра Наумова.

«К генетическим синдромам из группы повышенного риска развития злокачественных новообразований относятся такие заболевания, как синдром Дауна, синдром Ниймеген, синдром Луи-Бар, синдром Беквита-Видемана и ряд других», — сказала Наумова Газете.ru.

Она добавила, что в число наследственных опухолевых синдромов входят болезнь фон Гиппеля-Линдау, нейрофиброматоз I и II типов, множественная эндокринная неоплазия и т. д.

Наумова отметила, что каждый год онкологию выявляют более чем у 400 тыс. детей во всем мире. Чаще всего рак диагностируют на первом году жизни. Так, на 100 тыс. детей приходятся 25 детей с онкологией.

В то же время определенные причины развития рака у детей выявить не удалось.