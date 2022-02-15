РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Жители подмосковного Красногорска выразили мнения по поводу благоустройства Опалиховского лесопарка возле микрорайона Изумрудные холмы, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Социальный опрос жителей в формате соучаствующего проектирования состоялся в школе №17 вечером во вторник. По словам первого заместителя главы горокруга Надежды Барило, речь на мероприятии шла об участке лесопарка площадью около 112 га у микрорайона Изумрудные холмы.

«Мы в этом году вошли в новую пятилетнюю программу министерства благоустройства Московской области «Парки в лесу». Мы собрали жителей и провели соцопрос для того, чтобы понять, что они желают видеть в лесопарке», - пояснила Барило.

По ее словам, после мероприятия разработают техзадание на проектирование концепции благоустройства данной территории.

«Мы учтем все пожелания, выложим концепцию на официальном сайте администрации», - подчеркнула Барило.

Замглавы отметила, что на данном участке не будет никаких капитальных строений. Земли остаются в ведении лесфонда, сохраняются все ограничения. Если такое желание выразят жители, возможно проложить дорожки, установить лавочки и урны, пункт проката инвентаря.

«Обязательно будет входная группа», - сказала Барило.

При этом, она подчеркнула, что в концепции обязательно учтут необходимость сохранить лесфонд.

«Единственное, может быть мы почистим лес от сухостоя, от поросли, от мусора. Деревья мы постараемся сохранить», - пояснила Барило.

Пришедшие на мероприятие жители округа разделились на несколько групп. В таком формате горожане смогли внести свои предложения по благоустройству лесной территории.

Так, одна из участниц обсуждения Наталья Шерстобитова выразила мнение, что обсуждать концепцию благоустройства лесной территории преждевременно: сначала необходимо заказать экологическое обследование участка.

Группа экологических активистов внесла предложение отказаться от идеи благоустройства леса и ограничиться исключительно уборкой мусора, который оставляют после себя отдыхающие.

Представитель лыжного сообщества указал на востребованность лыжероллерной трассы, ближайшая расположена в Одинцове. К тому же, по его словам, лыжникам нужны раздевалка и туалет. Не помешает и пункт хранения инвентаря для поддержания лыжни в надлежащем состоянии.

Споры вызвали зоны для барбекю. Часть участников предлагала вовсе запретить жарить шашлыки в лесу. Другие выразил мнение, что стоит организовать цивилизованные площадки.