РИАМО - 15 фев. В подмосковном Минстрое обсудили вопросы проектирования и строительства областного технолицея им. В.И. Долгих в селе Павловская Слобода городского округа Истра, сообщает пресс-служба министерства.

Строительство технолицея ведется в рамках нацпроекта «Образование».

В составе образовательного комплекса в Истре будет школа на 960 мест и детский сад на 320 малышей. Там еще построят стадион с трибунами на 500 зрителей, детские, спортивные площадки и площадку для общешкольных мероприятий.

Общая площадь образовательного комплекса составит порядка 29 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что планируется построить и запустить технолицей к 1 сентября 2024 года. В нем будут самые лучшие преподаватели страны и самые интересные методики для ребят.