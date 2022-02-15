РИАМО - 15 фев. Первый замглавы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана заявил, что в городе достигли 100% коллективного иммунитета к коронавирусу.

«Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Там учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты», — сообщил Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, на сегодняшний день в Северной столице вакцинированы от инфекции свыше 3 млн человек, в том числе более 2,4 тыс. детей.

С начала пандемии в Петербурге выявили 1 292 024 случая заражения, умерли 30 866 заболевших, выздоровел 1 005 481 человек.