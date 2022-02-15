РИАМО - 15 фев. Основаниями для проведения выездных проверок организаций могут быть наличие информации об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям, поручение президента или правительства РФ о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных лиц, требование прокурора и другие причины, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Московской области.

Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) органа.

Основания для проверки

Основанием для проведения выездных проверок может быть: наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; наступление сроков проведения проверок, включенных в план.

Проверки также могут проводить по поручению президента Российской Федерации, поручению правительства РФ о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; по требованию прокурора; по истечении срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выявленного нарушения.

Основаниями для проверки является наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде контроля установлено, что контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании программы проверок.

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся у контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица.

Проверку также проводят, если нельзя оценить соответствие деятельности, действий контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда по месту нахождения.

Внеплановая выездная проверка, за редким исключением, может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры.

Сроки проверки

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов — для микропредприятия.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, досмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, отбор проб (образцов), инструментальное обследование, испытание, экспертиза и эксперимент.