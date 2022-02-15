РИАМО - 15 фев. Московский областной государственный театр юного зрителя 16 февраля в 17:00 представит возрожденную музыкальную сказку для всей семьи «Спящая красавица», сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Спектакль по мотивам фильма «Сказки старого волшебника» в постановке Ирины Пахомовой и с музыкой Григория Гладкова переживает сейчас свое второе рождение. После премьеры в конце 2020 года и нескольких показов в январе 2021 года в театре случилось возгорание. В результате ЧП были утеряны большая часть костюмов, декораций, студия звукозаписи, музыкальное оборудование, мастерские. Кроме того, стали непригодными к использованию большой и малый залы.

Спектакль «Спящая красавица» создан в стиле стимпанк, который объединяет фантастические технологии и механизмы с декоративно-прикладной формой, вдохновленной энергиями начала XIX века. В сюжет старой сказки включили головокружительные повороты и невероятные превращения.

«Никакие технологии не заменят человеческого чувства. Никакие машины не сделают человека счастливее. Добро побеждает зло не с помощью волшебства или техники, а только затратой души и сердца. По-другому не получится, и так будет через сто, двести и тысячу лет. Учите своих детей тратить душу», – рассказала режиссер спектакля Ирина Пахомова.

Московский областной театр юного зрителя является участником Всероссийской программы «Пушкинская карта».