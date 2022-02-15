РИАМО - 15 фев. На пересечении улиц Ефремова и 3-й Фрунзенской может появиться памятник Герою Российской Федерации, генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Пункт об установке памятника внесут в соответствующее постановление столичного парламента.

«Поступило предложение об увековечении памяти Героя Российской Федерации, генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова. В годы Великой Отечественной войны он был одним из организаторов обороны Москвы и контрнаступления Красной армии под Москвой. В рамках Ржевско-Вяземской операции 1942 года командовал 33-й армией», — сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он отметил, что предложение установить бюст Ефремову поступило от Военно-исторического общества в 2018 году. Памятник может появиться на пересечении 3-й Фрунзенской улицы и улицы Ефремова. Российское военно-историческое общество планирует профинансировать установку памятника, объем финансирования составит 5 млн руб.

Решение об установке памятника было одобрено комиссией по монументальному искусству при столичном парламенте еще в 2018 году, но тогда не было решения муниципального собрания Хамовники. Теперь это решение получено.