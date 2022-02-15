РИАМО - 15 фев. На пересечении улиц Ефремова и 3-й Фрунзенской может появиться памятник Герою Российской Федерации, генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову, сообщает пресс-служба Мосгордумы.
Пункт об установке памятника внесут в соответствующее постановление столичного парламента.
Он отметил, что предложение установить бюст Ефремову поступило от Военно-исторического общества в 2018 году. Памятник может появиться на пересечении 3-й Фрунзенской улицы и улицы Ефремова. Российское военно-историческое общество планирует профинансировать установку памятника, объем финансирования составит 5 млн руб.
Решение об установке памятника было одобрено комиссией по монументальному искусству при столичном парламенте еще в 2018 году, но тогда не было решения муниципального собрания Хамовники. Теперь это решение получено.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии