РИАМО - 15 фев. Дерматолог-трихолог Татьяна Егорова отметила, что единственным способом решить проблему выпадения волос является ускорение процесса их роста. Облысение у человека может начаться из-за нехватки железа или высокого уровня кортизола, сообщает News.ru.

«Нехватка железа или высокий уровень кортизола, либо это постковидная проблема. Допустим, постковидное выпадение мы остановить не можем. Поврежденные фоликуллы выпадут, и ничего мы с этим не сделаем. Единственное, что можно сделать, — ускорить процесс роста волоса», - сказала специалист.

Она добавила, что в таких случаях назначается мезотерапия, витаминотерапия.

«Причин выпадения волос множество, и надо решать причину», — уточнила Егорова.