РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. В среду в поселке Молодежный Подольска планируют очистить дороги от снега, автовладельцев попросили убрать припаркованные на проезжей части автомобили, сообщает теротдел администрации округа.

За создание помех при уборке проезжей части дорог предусмотрена административная ответственность согласно ч. 2 ст. 6.12 закона Московской области №37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

Автовладельцам могут выдать предупреждение, также возможен административный штраф. Для граждан он составит от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 до 30 тыс. рублей.