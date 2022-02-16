РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. В среду в подмосковном Подольске пройдет благотворительная игра «МозгоМания» в помощь обществу защиты животных «ЗооЩит», сообщается в группе общества в соцсети «ВКонтакте».

Благотворительную игру «МозгоМания» проводит Сергей Иволоци ежегодно. В текущем году она пройдет в среду в ресторане «ПивБум», начало в 19:30. Традиционно для всех желающих будет организован сбор помощи для подопечных приютов.

Горожане смогут принести корм ProPlan «Деликат для котят», корм ProPlan «Для стерилизованных кошек», любой сухой корм для собак всех размеров, корм «Зооринг» для кошек, корм Wellkiss, консервы для собак и кошек, наполнители, шприцы 1 мл, глистогонные препараты.

Также организаторы будут рады игрушкам для кошек, витаминам для собак, пеленкам, поводкам, ошейникам, овсу и прочему.