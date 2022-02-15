РИАМО - 15 фев. На международном конкурсе инновационных проектов World Summit Award в номинации smart settlements and urbanization лучшим стало приложение «Московский транспорт», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Городскому проекту удалось обойти конкурсантов из 182 стран мира в 380 номинациях. Приложение стало одним из 40 победителей конкурса.

«С помощью городского приложения «Московский транспорт» можно заказать и оплатить поездку в сервисе «По пути», зарегистрироваться в Face Pay, активировать удаленное пополнение «Тройки» и многое другое. Наш сервис делает удобнее передвижение по Москве, что отметили и международные эксперты», - сказал заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он напомнил, что по поручению мэра города Сергея Собянина продолжается развитие данного приложения как MaaS-сервиса. Специалисты будут наполнять его новыми функциями, повышающими мобильность горожан.

World Summit Award — это уникальная система наград, которую создали в рамках Всемирного саммита ООН по информационному обществу (UN WSIS). С 2003 года она отбирает и продвигает цифровые инновации.