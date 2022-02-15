РИАМО - 15 фев. Для организации инженерных сетей на земельные участки в 12 округах установлены публичные сервитуты или право ограниченного пользования земельным участком, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Это может быть трубопровод, газопровод, линии электропередачи или связи», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ограничения действуют в Красногорске, Зарайске, Раменском округе, Лотошине, Шаховской, Химках, Солнечногорске, Чехове, Рузском округе, Одинцовском округе, Волоколамском округе, Дмитровском округе и округе Пушкинский.

Также сервитуты установлены под существующими объектами электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион». Это 6 локаций в городских округах Рузский, Одинцовский, Волоколамский, Лотошино, Дмитровский, Пушкинский.