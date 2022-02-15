РИАМО - 15 фев. Столичная Госавтоинспекция начала проверку по факту наезда иномарки на маму с ребенком на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло в районе дома №2 на Рязанском проспекте. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на маму и ее 4-летнюю дочь, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительным данным, у девочки диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Ребенок госпитализирован в сопровождении мамы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, водитель остался на месте происшествия.

Автомобилистов просят снижать скорость перед пешеходными переходами, а родителей - обеспечивать видимость детей в темное время суток при помощи световозвращателей.