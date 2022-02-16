РИАМО – 16 фев. Новоданиловскую и Павелецкую набережные на юге столицы ждет капремонт в 2022 году. При этом движение транспорта на набережных не ограничат, пешеходы смогут свободно передвигаться по тротуарам, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по капитальному ремонту двух набережных - Павелецкой и Новоданиловской. Все мероприятия будут проводиться в дневное время с минимальным количеством техники», — сказал Бирюков.

Он пояснил, что на Павелецкой набережной выполнят локальный ремонт, восстановят гранитные плиты облицовки сооружения, отремонтируют конструкции перильного ограждения. Между карнизными блоками и стеной набережной со стороны тротуара выполнят гидроизоляцию, установят новые тумбы.

На Новоданиловской набережной будет обновлена гранитная облицовка. Поврежденные элементы чугунного ограждения заменят. Там также сделают гидроизоляцию, расшивку швов из-за того, что материал со временем разрушается и это может привести к смещению или выпадению плит.

Тульский сход Новоданиловской набережной станет удобным для маломобильных жителей. На гранитном пандусе появится металлический поручень, ниже установят металлический пандус.​