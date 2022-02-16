РИАМО - 16 фев. Сегодня празднуют День разведки ВМФ России и Всемирный день миндаля. А еще в этот день родился русский писатель Николай Лесков.

Всемирный день миндаля

Этот неофициальный праздник отмечается ежегодно 16 февраля. Миндаль широко используют в кулинарии в свежем, поджаренном, подсоленном виде, а еще в качестве пряности. Кроме того, из миндаля получают масло.

Миндальное молоко является одним их традиционных заменителей коровьего молока, его предпочитают строгие вегетарианцы и постящиеся. Из-за содержания амигдалина в миндале его употребление в необработанном виде допустимо лишь в ограниченном количестве.

День разведки ВМФ России

Праздник был установлен в стране в 1999 году. Дата была выбрана из-за того, что в этот день в 1938 году приказом наркома ВМФ СССР все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата Военно-Морского флота.

Считается, что морская разведка появилась в стране в конце XIX века. Полученные разведчиками данные используются командованием для оценки обстановки и принятия решения для ведения боевых действий.

День архива Минэнерго России

История отечественной энергетики начинается с 1801 года, тогда в стране разрабатывались 25 угольных месторождений. Позднее правительство активно проводит политику развития и укрепления энергетических отраслей промышленности. В 1880 году в Москве в популярных местах отдыха и развлечений появились первые уличные электрические фонари.

Сейчас в архиве Минэнерго России находится свыше 40 тыс. единиц хранения, что составляет более 10 млн листов документов с 1939 года по наши дни.

День рождения писателя Николая Лескова

Лесков родился 16 февраля 1831 года в небольшом селе Горохово Орловской губернии. Начальное образование будущий писатель получил благодаря богатым родственникам.

Первые рассказы Лескова начали печатать в газетах и журналах в 1859 году. В 1864 году увидел свет первый роман писателя «Некуда», а в 1870 году вышел роман «На ножах». Самыми известными произведениями Лескова стали повести «Леди Макбет Мценского уезда» (1865) и «Левша» (1881).