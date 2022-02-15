РИАМО - 15 фев. Ученые из Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королеве создали предложения по проведению уникального эксперимента для определения свойств объектов, расположенных на поверхности Луны. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Реализация данного эксперимента поможет сделать картографирование минералогического состава и картирование распределения водяного льда на спутнике Земли.

«На сегодняшний день в Московской области работает около 20 предприятий космической промышленности, и ЦНИИмаш — один из крупнейших научно-исследовательских центров страны в этой сфере. Здесь расположен Центр управления космическими полетами, находится ряд уникальных испытательных стендов и установок», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что указанные ресурсы позволяют подмосковным ученым проводить уникальные научные исследования и эксперименты.

«Новая разработка ученых из Королева — большой шаг в долгосрочной российской программе исследования и освоения Луны», - подчеркнула Зиновьева.

При проведении эксперимента специалисты проведут дистанционное определение температуры, степени черноты и размера лунных объектов. Что позволит сделать предварительные выводы про их минералогический состав, плотность и массу.

Установка подобной техники будет возможна на следующий за «Луной-26» орбитальный аппарат, который предназначен для дистанционных исследований поверхности спутника Земли с окололунной полярной орбиты.

Кроме того, оборудование поможет провести разведку и определить свойства лунных ресурсов, оценить и проконтролировать деятельность на Луне зарубежных государственных и частных космических аппаратов.