РИАМО - 15 фев. В Московской области пройдет международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Фестиваль состоится с 19 по 27 февраля в подмосковном Пушкине. Соревнования там проводятся с 2011 года. За это время в мероприятии приняли участие более 35 тыс. человек и 100 тыс. зрителей. С 2016 года в фестивале участвуют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году на фестивале будет представлено более 16 видов спорта и единоборств, ожидается участие около 3,5 тыс. спортсменов. За состязаниями можно будет следить по ТВ, радио и в сети Интернет.

Организатором фестиваля выступает Российский союз православных единоборцев при поддержке министерства спорта РФ, комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, комитета Госдумы по физической культуре и спорту, Патриаршей комиссии по спорту, правительства Московской области и местной администрации.